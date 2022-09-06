شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز مفاجآت خططية بالزمالك استعدادا لمواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية خلال مران الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال هذه الفقرة على التمرير السريع ونقل الكرة بين خطوط الملعب بالشكل السريع، بجانب التدريب على بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الهلال السعودي، حيث يرى فيريرا ان المواجهة قوية وستكون صعبة وتحتاج تركيزا ومفاجآت.

وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه، المدرب العام، وأحمد عبد المقصود وروي أجواش، المدربون المساعدون، وقاموا بنقل التعليمات الفنية للاعبين وتصحيح بعض الأمور، تحت إشراف البرتغالي فيريرا.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل بقطر والتى يحصل بمقتضاها صاحب المركز الأول على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على مليون دولار .