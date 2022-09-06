شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: أنا أول شخص أخبره مؤمن زكريا بمرضه.. وهو أكثر من أخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللاعب عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى، إنه خلال الفترة الأخيرة لم يكن يرى مؤمن زكريا كثيرا بسبب كثرة المباريات، موضحا أن لديه تفاؤلا شديدا بأن مؤمن سيعود للعب كرة القدم مرة أخرى.

وأضاف عمرو السولية، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى أم سى: أنا أول واحد مؤمن زكريا أخبره بمرضه، وقال لى لا تخبر أحدا ، متابعا: مؤمن زكريا أخويا وهو أكبر منى بعامين وأكثر من أخ، ومن ساعة ما عرفته أحبه كلاعب وإنسان مع أننا لا نخرج مع بعضنا كثير" .

وتحدث عمرو السولية عن بناته قائلا: البنات أعلمهم سباحة وباليه، فليلى تلعب سباحة وتدرب جنباز وممكن أدخلها اسكواش الفترة المقبلة، ولا تعرف كثيرا في كرة القدم وآخرها تذهب معى الملعب، لترد ريهام الشيمى زوجة مؤمن زكريا: ابنى مالك يحب ليلى كثيرا ويريد أن يسمى البنوتة شقيقته ليلى.

وتابع عمرو السولية: مؤمن من اللاعبين الذين يستطيعون إحراز أهداف بسهولة، ومن ساعة ما مؤمن تعب لدينا نقص في هذا الأمر ولو كان موجود كان سيفيدنا كثيرا .