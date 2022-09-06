شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى قطر الأربعاء لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك غدا الأربعاء، إلى قطر، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل وفى المباراة المحدد لها يوم الجمعة المقبلة.

وأجرى لاعبو الزمالك مسحة كورونا داخل مقر النادى بميت عقبة قبل السفر إلى قطر، حيث يواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل بقطر والتى يحصل بمقتضاها صاحب المركز الأول على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على مليون دولار.

من ناحية أخرى انتظم لاعبو الزمالك الشباب فى التدريبات الجماعية، أمس، بشكل طبيعي.

كان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قد منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.