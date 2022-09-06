شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب كاف لعودة تنظيم دورات المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، جلسة مع الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، لمناقشة تفاصيل الجلسة التي عقدها محمد علي مع مسئولي الاتحاد الأفريقي مؤخرا، من أجل إعادة تنظيم دورات المدربين خلال الفترة المقبلة، بعد توقفها لفترات طويلة داخل مصر، والخاصة برخص المدربين d و c و b و pro.

وطلب جمال علام من مدير إدارة المدربين إعداد تصور كامل عن ملف رخص المدربين، وزيادة عدد المحاضرين المصريين المعتمدين خلال الفترة المقبلة، والشروط الواجب توافرها من أجل تنظيم دورات المدربين والمحاضرين.

كما طلب جمال علام من مدير إدارة المدربين مخاطبة الاتحاد الأفريقي بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة وسرعة تحديد مواعيد دورات المدربين والمحاضرين خلال الفترة المقبلة.