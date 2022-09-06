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مؤمن زكريا: محمد صلاح دعمنى كثيرا عندما ذهبت إلى لندن وبيتابع حالتى

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القاهرة - سامية سيد - قال اللاعب مؤمن زكريا، إن لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى محمد صلاح دعمه كثيرا عندما ذهب إلى لندن ويتابع حالته.

وأضاف مؤمن زكريا، خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة دى أم سى، : كان نهائي في إنجلترا في لندن وكنت أنا في لندن فأرسل للطبيب وأنه عمل لى مفاجأة وسيحضر المباراة وإذا كسبنا سينزل الملعب ولم أكن أعلم شيء .

وتابع مؤمن زكريا: كى أنزل الملعب أمر صعب ولابد من مسئول أن يوافق، ولكن محمد صلاح طلع المدرج وأخذنى ونزل معى، ووالمدير الفني لليفربول قال لى ادخل ارقص مع اللاعبين .

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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