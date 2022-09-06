شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى تختار المدير الفنى الجديد.. والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اجتماعا مع لجنة الكرة بناديه، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى، عضوي مجلس الإدارة، وبحضور محمد عمر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وأحد أبرز نجوم زعيم الثغر.

وناقش مصيلحى مع اللجنة القائمة النهائية للمدربين المرشحين لتولى القيادة الفنية لزعيم الثغر، وتم الاستقرار على المدير الفني الجديد، والذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

كما تم استعراض قائمة فريق الكرة للموسم الجديد 2022_2023، وترشيح اللاعبين الجدد والمراكز التي سيتم تدعيمها، تمهيدا لعرضها على المدير الفني الجديد الذى سيتولى البت في أمر قائمة الفريق للموسم القادم.