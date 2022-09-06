"أتمنى مساعدته".. شيكابالا يتحدث عن مرض مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، عن طبيعة علاقته بمؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، مؤكدًا على ثقته في عودته للملاعب من جديد.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "دي ام سي": "مؤمن زكريا بعتبره أخي وبعيدًا عن الكرة لاعبو الأهلي والزمالك أصدقاء بشدة".

وأضاف: "مؤمن يحب أغاني محمد منير، وكان لاعب كبير جدًا، وهو بعيدًا عن الكرة مؤمن من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي".

وأكمل: "عندما رحل مؤمن عن الزمالك وانضم للأهلي لم أغضب منه على الإطلاق، والعلاقات الشخصية ليس لها أي علاقة بالشغل، وكان نفسنا مؤمن يكمل معانا في الزمالك"

وأشار: "علمت بمرض مؤمن زكريا في البداية منذ أن كان في السعودية ومن هذا التوقيت وأنا في زيارات مستمرة له، ونحن نأخذ القوة من صبر مؤمن زكريا"

وأكد: "كمل في طريقك، وأنا أثق في أنه سيأتي يومًا وسيعود مؤمن زكريا للملاعب من جديد، وأتمنى مساعدة الجميع لمؤمن"