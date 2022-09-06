ملف الخليج 365.. تجديد زيزو.. ورحيل ريان.. ومدرب الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع مصراو العديد من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين، لعل أبرزها التمديد لزيزو في الزمالك رسميا، وانتقال أحمد ياسر ريان لسيراميكا، وحديث مؤمن زكريا.

وجاءت أبرز أخبار أمس الإثنين كالتالي:

مؤمن زكريا يكشف كواليس احتفاله مع لاعبي ليفربول ومفاجأة صلاح

رسميًا.. الزمالك يجدد لزيزو

مدرب الاتحاد الجديد .. درب ريفالدو وجيرالدو .. ووصف هزيمته من الترجي بـ "حرب مخزية"

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

مصدر لمصراوي: الزمالك يقرر عدم التجديد لعمر السعيد

خاص.. شوقي غريب: لم يتحدث معي أحد عن المنتخب.. وإدارة المقاولون داعمة لي