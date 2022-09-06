"الهدف الأجمل وأمنيته له ".. عمرو السولية يوجه 3 رسائل لمؤمن زكريا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه عمرو السولية نجم الأهلي 3 رسائل لزميله مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق الذي يخضع لمرحلة علاج حالياً من أزمته الصحية.

وقال السولية خلال استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة" في رسالة مؤمن زكريا "الهدف الذي لا أنساه لمؤمن زكريا هو هدفه في الوداد في بداية المباراة، واحتفاله مع الجماهير بعد ذلك".

وأضاف "لدي أمل كبير في تعافي مؤمن زكريا، وكنت أول من يعلم بالمرض الذي أصابه، عندما كنا في أحد المعسكرات في إسبانيا" .

وأنهى "مؤمن أكثر من أخ لي، وأحبه كلاعب وكشخص، وان شاء الله يعود أفضل من الأول ويعود للملاعب مرة أخرى ويقف على قدميه، والجميع لديهم أمل في ذلك" .

ورد مؤمن "الهدف الذي لا أنساه للسولية هو هدفه في طلائه الجيش، وهو أول شخص قام بالاحتفال الذي أقوم به، بوضع يده على أذنه".