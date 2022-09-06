مؤمن زكريا يكشف كواليس احتفاله مع لاعبي ليفربول ومفاجأة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، كواليس مفاجأة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، واحتفاله مع لاعبي الريدز بالبطولة.

وكان مؤمن زكريا، احتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برفقة لاعبي ليفربول داخل غرف خلع الملابس عقب نهاية المباراة.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "دي ام سي": "محمد صلاح تحدث مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وسأله عن تواجدي في لندن، وقال له أنه سيقوم بعمل مفاجأة لي، بحضوري لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال له إذا فزنا سنقوم بإنزاله إلى أرض الملعب ولم أكن أعلم شيء عن هذا الأمر".

واختتم مؤمن زكريا تصريحاته: "مسألة نزولي إلى الملعب صعبة، ولكن أشكر محمد صلاح على صعوده إلى المدرجات وأخذني ونزل بي إلى أرض الملعب، وكلوب المدير الفني لليفربول هو من قام بدفعي بالكرسي المتحرك وقال لي أن احتفل مع اللاعبين".