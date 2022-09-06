رسميًا.. الزمالك يجدد لزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الزمالك التجديد لنجمه أحمد سيد زيزو، لثلاثة مواسم مقبلة، لينتهي العقد الجديد لهداف الدوري، بنهاية موسم 2025.

وكان عقد زيزو يمتد لنهاية موسم 2024، مع وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 2 مليون دولار.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على منصة "تويتر" مقطع فيديو لزيزو، وهو يمارس لعبة الملاكمة، معلقًا: "بعض اللكمات أرادت أن تكسرنا، ولكن اللكمة الأقوى هي التمسك بالزمالك مجددًا".

وكان أحمد سيد زيزو قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من الدوري البرتغالي في يناير 2019، ونجح في التتويج مع الأبيض بـ6 بطولات مقسمة إلى بطولتي دوري، وبطولة كأس مصر وسوبر مصري، إضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس سوبر لوسيل بقطر.