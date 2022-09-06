أحمد ياسر ريان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق أحمد ياسر ريان لاعب نادي سيراميكا كليوباترا على رحيله من النادي الأهلي، مؤكدا على عدم معرفته بذلك قبل العودة للمارد الأحمر.

وقال ريال في تصريحات عبر "صدى البلد": "بعد عودتي من تركيا على الأهلي كنت مع سواريش وكنت سأبقى في النادي وفاجأه طارق أبو العنين نائب رئيس سيراميكا دخل علي معه الاستغناء وقال لي أنهينا كل شىء والخطيب وافق على الصفقة".

وأضاف: "أحب أن أتواجد بشكل أساسي مع الفريق الذي أتواجد معه وسواريش تحدث معي بعد العودة وقلت له أنا معك ولكن جاءت مكالمة رحيلي بعدها".

وأكمل: "أتمنى أن أشارك مع سيراميكا في البطولات القارية وأتمنى أن أظهر بشكل جيد مع الفريق خلال الموسم الجديد".

يذكر أن أحمد ياسر ريان رحل من النادي الأهلي رسميا، إلى سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.