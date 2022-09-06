مصدر لمصراوي: الصربي البرتغالي مانولوفيتش يقود الاتحاد السكندري في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندري اتفاقه مع المدرب الصربي الذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضًا، زوران مانولوفيتش، لقيادة الفريق فنيًا خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي السكندري، في تصريح خاص لمصراوي، أن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد، أتم اتفاقه مع مدرب الوداد السابق، وسيمبا التنزاني الحالي، لقيادة زعيم الثغر في الموسم المقبل.

صاحب الـ60 عامًا قاد أندية سيمبا التنزاني، والوداد المغربي، والطائي السعودي، وشباب بلوزداد الجزائري، والهلال السوداني، وعدد من الأندية الإفريقية والعربية.

وكان مانولوفيتش قد قاد بلوزداد الجزائري، للفوز بلقب الدوري موسم 2020-2021، كما نجح في تحقيق لقبين للدوري الأنجولي، مع فريقي كابوسكورب عام 2013-2014، وأول أغسطس 2018-2019، كما حقق لقب كأس السوبر الأنجولي مع كابوسكورب.

يذكر أن الاتحاد كان قد أعلن رحيل المدرب محمد عمر، الذي جاء خلفًا لعماد النحاس بنهاية الموسم المنصرم.