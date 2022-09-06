منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيرة المغربي ويودع بطولة كأس العرب للناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - خسر منتخبنا الوطني من نظيرة المغربي بهدفين نظيفين مساء اليوم الاثنين، في مباراة جمعتهما في الدور نصف نهائي كأس العرب للناشئين والتي تقام في الجزائر.

وبذلك تأهل منتخب المغرب إلى نهائي النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022.

وجاء هدفا المباراة عن طريق كل من معاذ بكيزان وسعيد الرافعي.

ويلتقي منتخب المغرب شقيقه الجزائري في المباراة النهائية، التي تقام لخميس المقبل.

وكان منتخب الجزائر قد بلغ المباراة النهائية في وقت سابق من يوم الإثنين، بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح.