شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي| ختام الاستعدادات لمواجهة دينامو زغرب.. وقائمة نارية من البلوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتم نادي تشيلسي الإنجليزي استعداداته التامة لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري في دوري أبطال أوروبا.

مجموعة تشيلسي في دوري الأبطال2022/2023

ويقع أبطال العالم في المجموعة الخامسة، والتي تضم كل من..

- تشيلسي الإنجليزي

- دينامو زغرب الكرواتي

- ميلان الإيطالي

- ريد بول سالزبورج النمساوي

تعرف على توقيت مباراة تشيلسي ودينامو زغرب اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يقع تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على النادي الكرواتي مساء اليوم في الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ودينامو زغرب اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، "الناقل الحصري والوحيد للمباراة وكذلك جميع مجريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

مفاجآت بالجملة في تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة دينامو زغرب اليوم في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل توماس توخيل بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

في حراسة المرمى: كيبا.

وفي خط الدفاع: ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي، كوكوريلا.

وفي الوسط: بن تشيلويل، جورجينيو، كوفاسيتش، ماسون ماونت، رييس جيميس.

والشق الهجوم: كاي هافيرتز، رحيم سترلينج.

قائمة تشيلسي المستدعاة لخوض لقاء دينامو زغرب

كشف الموقع الرسمي لنادي تشيلسي عن قائمة الفريق المُستدعاة لخوض لقاء دينامو زغرب المرتقب، والتي ضمت كل من..

"كيبا، بيتينيلي، ميندي،سيلفا، تشالوبا، تشيلويل، جيمس، كوليبالي، فوفانا، أزبيليكويتا، كوكوريا، ستيرلينغ، جورجينيو، كانتي، كوفاتشيتش، بوليسيتش، ماونت، زكريا، غالاغر، زياش، هافرتز، تشوكويميكا، أوباميانج، لوفتوس تشيك".