الامارات | الجزيرة الحمراء بطلاً للدورة الرباعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، فريق الجزيرة الحمراء بكأس الدورة الرباعية الودية، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء سيف الزعابي، وأمين عام النادي، رئيس اللجنة المنظمة عبدالناصر عمران الشامسي والأعضاء.

وجمع الجزيرة الحمراء تسع نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق رويال برصيد أربع نقاط، واحتل سيتي المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما حل بينونة رابعاً.

وضمن الجوائز الفردية نال حارس مرمى الجزيرة عبدالله بدرالدين جائزة أفضل حارس، وذهبت جائزة أفضل لاعب للاعب فريق سيتي خليل حسن، وكان لقب هداف البطولة من حصة لاعب الجزيرة الحمراء البرازيلي كايو هنريك برصيد ستة أهداف.

بدوره رحّب رئيس نادي الجزيرة الحمراء سيف الزعابي، بالفرق المشاركة، منوهاً بأنها استفادت بدنياً وفنياً ومعنوياً ومن المردود الإيجابي الذي قدمته الفرق خلال المباريات.