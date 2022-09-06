الامارات | بطولة مبادلة العالمية للتنس تحتفي بسيرينا ويليامز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن احتفائهم بأسطورة التنس سيرينا ويليامز، بعد إعلانها الاعتزال عقب خسارتها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وتتمتع ويليامز بمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات أسهمت خلالها في الارتقاء برياضة تنس السيدات إلى آفاق غير مسبوقة، حيث حققت بفضل أسلوبها القوي والهجومي 23 لقباً في بطولات «غراند سلام» من ضمن 73 لقباً خلال مسيرتها الاحترافية.

وتقام بطولة هذا العام بمشاركة ستة من أفضل اللاعبين عالمياً في فئة الرجال واثنتين من أبرز لاعبات فئة السيدات، بين 16 و18 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وسطرت ويليامز تاريخاً جديداً في أبوظبي بعد مشاركتها في أول مباراة تنس سيدات على الإطلاق في بطولة مبادلة العالمية للتنس عام 2017، في مواجهة اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، وعادت اللاعبة الشهيرة في 2018 لخوض مباراة حماسية أمام شقيقتها فينوس.

وخلال مسيرة مظفرة مليئة بالكؤوس امتدت 27 عاماً، حصدت سيرينا 14 لقباً في منافسات الزوجي ضمن البطولات الأربع الكبرى، وثلاث ذهبيات أولمبية في الزوجي، وذهبية أولمبياد لندن 2012.