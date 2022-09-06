الامارات | الأرجنتيني شانكالاي يكمل أجانب الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني توماس شانكالاي قادماً من نادي رايسينغ الأرجنتيني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأصبح شانكالاي اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف «الفهود» إلى جانب البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا والأرجنتيني بوبليت والبرازيلي غابرييل دي سوزا والمغربي سفيان بوفيتيني.

ويبلغ توماس شانكلاي من العمر 23 عاماً ونشأ في فريق كولون الأرجنتيني ثم انضم إلى ريسينغ في 2021 على سبيل الإعارة قبل أن ينضم بشكل نهائي في يناير الماضي مقابل 1.1 مليون يورو إلى ريسينغ.