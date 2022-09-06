الامارات | المنتخب يشارك في طواف صلالة بـ 6 دراجين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني للدراجات في طواف صلالة خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجاري، بهدف الحفاظ على اللقب الذي توج به العام الماضي، ويشارك المنتخب ببعثة تضم ستة دراجين، إضافة إلى الجهاز الفني برئاسة عبدالله سويدان.

وتضم البعثة: أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، خالد معيوف، إضافة إلى أحمد معيوف ميكانيكي دراجات، وجون بول (مدلك)، ويغيب عن المنتخب في البطولة قائد المنتخب يوسف ميرزا طبقاً لشروط طواف صلالة، الذي يمنع مشاركة أي لاعب محترف في الطواف.

وتأتي مشاركة المنتخب بعد العودة من بطولة كأس آسيا للمضمار والحصول على ثلاث ميداليات ملونة منها ذهبية ليوسف ميرزا.