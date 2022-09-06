الامارات | 10 مشاهد ترسم البسمة الأولى في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الجولة الافتتاحية من النسخة 15 في دوري المحترفين، التي أسدل الستار عنها أول من أمس، ظهور 10 مشاهد وأرقام رسمت الابهار أمام عشاق الكرة الإماراتية، أبرزها عودة عموري وليما إلى دائرة النجومية، بعدما ابعدتهما الإصابة لفترة طويلة عن الملاعب.

وشكل الحضور الجماهيري أحد أبرز عناوين جولة الافتتاح، خاصة في قمة الوصل والوحدة على استاد زعبيل، وسط كرنفالات خاصة من قبل جمهور «الامبراطور» توازي من حيث استقبالهم لحافلة فريقهم تلك التي عادة ما تشهدها الدوري الأوروبية الكبرى.

كما سطرت الجولة، نجاح الشارقة في كسر عقدة لازمته لـ 1444 يوماً بالفوز على ملعب استاد راشد بدبي، عقب الانتصار المحقق لـ «الملك» على مضيفه شباب الأهلي بثنائية نظيفة.

ورغم اكتفاء المباريات السبعة في تسجيل 15 هدفاً، ومعدل 2.14 هدفاً في المباراة الواحدة، إلى أن الشباك النظيفة ظهرت في أربعة مباريات منها، مسلطة الضوء على نجومية جديدة في حراسة المرمى، خاصة مع حامي عرين مرمى البطائح زايد الحمادي، وحارس مرمى الشارقة محمد درويش، الذين لعبا دوراً محورياً في انتصار فريقهما بالنتيجة ذاتها وبهدفين نظيفين.

للإطلاع على المشاهد الـ 10 التي رسمت الابهاء على جمهور الجولة الافتتاحية من دوري «أدنوك» للمحترفين في انطلاقة النسخة الـ 15، يرجى الضغط على هذا الرابط.