الامارات | خطة طموحة لتطوير رياضة التنس بين الإناث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد التنس أنه يبحث اعتماد خطة طموحة لتطوير رياضة التنس بين الإناث تزامناً مع تطوير تنس الأولاد من خلال أفكار عدة تدرسها اللجنة النسائية في الاتحاد.

وذكر بيان صحافي: «تتركز خطة الاتحاد على تشجيع ودعم ممارسة رياضة التنس بين البنات من المواطنات والمقيمات، وإقامة بطولات رياضية مصنفة، وتقديم محاضرات تثقيفية، وتقديم حوافز عينية للمستمرين في ممارسة التنس، والتواصل مع الجهات الرياضية التي يمارس في صفوفها رياضة التنس، كما تتضمن تعزيز التعاون مع الأكاديميات وأندية المرأة الرياضية في الدولة، لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، خصوصاً في الأعمار المبكرة ليكُنّ نواة للاعبات المستقبل، ولضمهن للمنتخبات الوطنية في التنس».

وأكدت عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة النسائية علياء بوجسيم: «نتطلع إلى أن يكون للعنصر النسائي دور مهم في التنس خلال الفترة المقبلة».

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد شماء القمزي: «نتطلع إلى إقامة بطولات تصنيفية للأعمار المبكرة في الموسم 2023».