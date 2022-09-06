الامارات | الهندي أرافيند بطلاً لـ «دبي المفتوحة للشطرنج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرافيند شيتامبارام بطلاً لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ22 في احتفال بهيج بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم، في مقر نادي دبي للشطرنج والثقافة في منطقة الممزر. وشهد حفل الختام رئيس مجلس إدارة النادي خالد الفلاسي، ورئيس اتحاد الإمارات للشطرنج تريم مطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارات الأندية، وجمع غفير من اللاعبين والجمهور.

وحل في المركز الأول منفرداً الهندي أرافيند شيتامبارام برصيد 7.5 نقاط، وتساوى في المركز الثاني خمسة لاعبين برصيد سبع نقاط هم: الروسي ألكسندر بريدكي، ومن الهند راميشبابو براغاناندا وأبيجيت غوبتا وسيتورمان، وأحد مفاجآت البطولة شيتي جاي كومار، بينما تشارك في المركز الثالث ثمانية لاعبين هم: من الهند أرجون إريغيسي وهارشا باراتاكوتي وأرجون كيليان، والصربي ألكسندر إنجيج، والإيراني سيد كيان بور موسوي، والبنغلاديشي ضياء الرحمن، والأرميني صامويل تير ساهاكيان، والمصري أحمد عدلي.

وفاز عمران الحوسني بجائزة أفضل لاعب مواطن.