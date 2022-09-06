7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مجلس إدارة الاتحاد السكندري من التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مدرب سيمبا التنزانى والطائى السعودى الأسبق، لتولى تدريب فريقه الكروى خلفًا لمحمد عمر الذى أعلن اعتذاره عن الاستمرار فى المهمة.
الصربي زوران مانولوفيتش الحاصل علي الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، من مواليد 21 يوليو 1962، والمدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني والمدرب السابق لأندية الطائي السعودي، شباب بليوزداد الجزائري، الوداد المغربي، الهلال السوداني، بيرميرو دي اوغستو الأنجولي، الأهلي البحريني، تروفينسي البرتغالي، كابسكورب الإنجولي، والطائي السعودي.
أعلن حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، بعد ما نشر صورة له مع اللاعبين على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، معلقاً عليها "نهاية المشوار".
بعثة فيوتشر تصل أوغندا استعدادا لمواجهة بول فى الكونفدرالية
وصلت بعثة فريق فيوتشر قبل قليل إلى مطار عنتيبي للدولي بأوغندا على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة فريق بول الأوغندي فى الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم 10 سبتمبر الجارى.
وتضم قائمة فيوتشر كل لاعبيه بمن فيهم نجوم الفريق محمد رضا بوبو، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، ومحمود جنش.
مصر تتوج بذهبية البطولة الأفريقية لسيدات تنس الطاولة بالجزائر
توج منتخب سيدات تنس الطاولة بذهبية البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر بعد التغلب على تونس بنتيجة 3/0 فى نهائي البطولة.
أعلن شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم نادى إنبى، انتقال جون إيبوكا مهاجم الفريق إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية، وأكد أبو الغيط أن إيبوكا انتقل إلى سيراميكا فى صفقة تبادلية تقضى برحيل أحمد أمين أوفا وجوزيف أتولى ومبلغ مالى إلى الفريق البترولى.