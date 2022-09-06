7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مجلس إدارة الاتحاد السكندري من التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مدرب سيمبا التنزانى والطائى السعودى الأسبق، لتولى تدريب فريقه الكروى خلفًا لمحمد عمر الذى أعلن اعتذاره عن الاستمرار فى المهمة.

الصربي زوران مانولوفيتش الحاصل علي الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، من مواليد 21 يوليو 1962، والمدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني والمدرب السابق لأندية الطائي السعودي، شباب بليوزداد الجزائري، الوداد المغربي، الهلال السوداني، بيرميرو دي اوغستو الأنجولي، الأهلي البحريني، تروفينسي البرتغالي، كابسكورب الإنجولي، والطائي السعودي.

أعلن حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، بعد ما نشر صورة له مع اللاعبين على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، معلقاً عليها "نهاية المشوار".