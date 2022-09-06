شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن تجديد عقد زيزو: اللكمة الأقوى هى التمسك بالزمالك مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق، ليستمر في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، حتى عام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اللاعب بفيديو معلقا: "بعض اللكمات أرادت أن تكسرنا، ولكن اللكمة الأقوى هي التمسك بالزمالك مجدداً، أحمد السيد زيزو مستمر لثلاث سنوات قادمة".

https://www.facebook.com/watch/?v=756495912373017&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول وقع عقدا جديدا مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات قادمة.

وعقد رئيس نادى الزمالك، مساء الجمعة، جلسة مع "زيزو" حضرها والد اللاعب، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، وتم خلالها مناقشة العروض التي وصلت اللاعب، وتمسك مسئولو القلعة البيضاء باستمرار اللاعب في ميت عقبة، ورحب "زيزو" بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض، وتم الاتفاق علي مقابل مادى وتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات .