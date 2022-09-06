شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يعلن انتقاله إلى سيراميكا بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي، انتقاله بشكل رسمي إلى نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد منح الاستغناء الخاص بالنادي لصالح نادي سيراميكا.

وقال ريان، خلال تصريحات تليفزيونية: "سعيد بتجربة سيراميكا وطموحهم تحقيق مركز متقدم في جدول الدوري خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه خرج ألتاي سبور التركي في الموسم الماضي بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا في الموسم قبل الماضي".

وأضاف: "مسئولو النادي الأهلي أخطروه بالبقاء في القلعة الحمراء وقت وجود البرتغالي ريكاردو سواريش، وبعدها فوجئت بأن طارق أبو العينين المشرف على الكرة بنادي سيراميكا يبلغني بالحصول على خدماتي وتسلم الاستغناء الخاص بي، رغم أنني تواجدت في تدريبات الأهلي لمدة شهر ونصف، إلا أن مكالمة جاءتني تؤكد أنني سأرحل إلى نادي سيراميكا".

وتابع: "أحب التواجد في مكان أشارك فيه ولم يتحدث معي أي مسئول من الأهلي في البقاء أو الرحيل، وأتمنى تقديم مستويات قوية مع سيراميكا في الموسم المقبل والمنافسة على المشاركة في البطولات الأفريقية في الفترة القادمة".

واختتم: "أتمنى العودة للمشاركة في المباريات مع سيراميكا من أجل العودة إلى منتخب مصر في الفترة القادمة".