الامارات | الإمارات تستقطب مليون مشجع خلال مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي أن الإمارات ستكون وجهة مفضلة لنحو مليون مشجع ممن حجزوا تذاكر حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقال مجلس دبي في بيان، أمس: «قرر ما يقرب من مليون مشجع من أنحاء العالم الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة للاستمتاع بفترة ما بين مباريات المونديال والتوجه إلى قطر يوم مباريات منتخبات بلادهم والعودة مباشرة، بفضل توفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى العاصمة القطرية».

وأضاف البيان: «يعمل مجلس دبي الرياضي مع الجهات المختصة لتسهيل حضور الأعداد الكبيرة من الجماهير ودخولها الدولة بسلاسة، وتوفير المسكن المناسب لهم ضمن ما يزيد على 140 ألف غرفة فندقية في دبي من خلال باقة حضور المباريات وتأشيرة الدخول المتعددة التي يحصل عليها الجمهور من حاملي تذاكر الدخول».

وتابع: «تتوفر خيارات متنوعة لهم لقضاء إجازاتهم وممارسة هواياتهم في التسوق وممارسة هواياتهم الرياضية في ملاعب الغولف والمسابح ومضامير الدراجات الهوائية ومناطق ممارسة رياضات الشاطئ، كما سيتوفر للجماهير من الذين لم يحصلوا على تذاكر المباريات متابعة المباريات وحضور الفعاليات الترفيهية المختلفة من خلال مناطق مخصصة لهم تتضمن شاشات كبيرة لعرض المباريات».

وسيحضر منتخبا ألمانيا «بطل العالم أربع مرات» واليابان «عملاق الكرة الآسيوية» في دبي الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، إذ سيقيمان معسكراً مغلقاً قبل التوجه إلى قطر لخوض مباريات البطولة.

وقال مجلس دبي الرياضي: «إن المنتخب الألماني أكمل استعداداته لإقامة المعسكر التدريبي في مجمع ند الشبا الرياضي الذي يعد من أحدث المنشآت الرياضية العالمية وأكثرها تميزاً لما يضمه من معدات وملاعب متطورة ويستقبل سنوياً معسكرات لأهم الأندية العالمية ومن بينها ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال ودورتموند الألماني».

وأضاف أن «المنتخب الألماني سيتدرب في صالات التدريب الخاصة بمجمع ند الشبا والذي سبق وأن تدرب به أبطال عالميون في الريشة الطائرة والملاكمة ونجوم كرة القدم مثل كرستيانو رونالدو وبوغبا وبنزيمة أثناء زياراتهم للدولة، فيما يقيم المنتخب الياباني معسكره في استاد آل مكتوم في نادي النصر الذي يضم أحدث ملعب كرة القدم في دبي يتسع لأكثر من 15 ألف متفرج».

وسيرافق المنتخبان الألماني والياباني وفود إعلامية ضخمة لمتابعة التدريبات والمباريات الاستعدادية كما يحضر نجوم سابقون ومحللون إلى دبي لمتابعة استعدادات المنتخبين.

• وفود إعلامية ضخمة سترافق المنتخبين الألماني والياباني إلى دبي.



• المنتخب الألماني سيتدرب في صالات التدريب الخاصة بمجمع ند الشبا.



• «الساموراي» الياباني يقيم معسكره في استاد آل مكتوم بنادي النصر.