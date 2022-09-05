شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بأوغندا يستقبل بعثة فيوتشر في مقر إقامة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة الفريق الأول لنادي فيوتشر إلى مقر إقامتهم بمدينة كامبالا، استعدادا لمواجهة نادي بول الأوغندي في الدور التمهيدي بالكونفدرالية الأفريقية.

وكان في استقبال البعثة السفير أشرف سويلم بدولة أوغندا والمستشار محمد نزيه والمستشار مهند مزارع نائب السفير والقنصل المصري شادي محمود عبد اللطيف، وحرصت السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات في استقبال البعثة والعمل على إيجاد كافة سبل الراحة والأمان.

يذكر أن المباراة ستقام في 3 عصرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 10 سبتمبر على ملعب سانت ماري كمبالا.

وتضم قائمة فيوتشر كل لاعبيه، بمن فيهم نجوم الفريق: محمد رضا بوبو، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، ومحمود جنش.

وكان عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للفريق، قد قام بزيارة مسبقة إلى أوغندا، واستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق فى العاصمة الأوغندية كامبالا. ووجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية، على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.