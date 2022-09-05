شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 5 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقود 15 لاعبة من فريق سيدات اليد بالنادي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح العوضي أن تجديد عقود لاعبات فريق سيدات كرة اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، للحفاظ على العناصر الأساسية، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وضمت قائمة اللاعبات كلاً من: إلهام عيد عبد الملك، وغادة حسام، وأمنية خالد مصطفى، ورنا محمد راضي، ودعاء حلمي شرف، ودينا خالد محمد، وأمينة عاطف، وسارة حسام، وليلي هيثم حماد، وشهد أحمد الشواربي، وليلة شريف عبد العزيز، وفرح حازم مرسي، وآلاء صابر فؤاد، ومنة الله سيد محمد، ورحمة محمد عبد السلام.