شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بذهبية البطولة الأفريقية لرجال تنس الطاولة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج منتخب رجال تنس الطاولة بذهبية البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر بعد التغلب على صاحب الأرض بنتيجة 3/1 فى نهائي البطولة.

وتعد هذه الذهبية هى الثانية للمنتخب المصرى بعد ذهبية منتخب السيدات الذى توج بالذهبية بالتغلب على نظيره التونسى 3/0.

وشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كلاً من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وتضم قائمة السيدات كلاً من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى

وتشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا