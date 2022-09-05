شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة يهزمون المغرب 3 / 1 فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئي الكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، بعدما نجح أحفاد الفراعنة فى الفوز على ليبيا بنتيجة 3 / 0 في المباراة الماضية وقبلها الفوز على الجزائر فى ضربة البداية بنفس النتيجة.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون في بطولة افريقيا، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.