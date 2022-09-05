شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعلن رحيله عن نادي الزمالك ويعلق: "نهاية المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، بعد ما نشر صورة له مع اللاعبين على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، معلقاً عليها "نهاية المشوار".

وكتب حازم امام على صفحته: "نهاية المشوار.. أنا مش عارف أبدأ منين ولكن انا بشكر جمهور نادي الزمالك شكر كبير جدا سواء من دعمني او انتقدني انتم في قلبي مهما حدث، شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك على الثقة الكبيرة التي أعطيتموني إياها على مدار 14 سنة توجت من خلالها بـ12 بطولة وكنت ارغب في المزيد وأنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير، شكرا أستاذ أمير مرتضى ونعم القائد والأخ في كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلى عن أحد، شكرا للاعبين الذي رأيت فيهم اخوة وحب متبادل لآخر لحظة داخل جدران نادي الزمالك العظيم واتمني لهم التوفيق والمزيد من البطولات لاسعاد الجماهير، شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي علي المجهود الجبار، أخيرا 27 سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية ستظل في قلبي مهما حدث .



حازم امام

ومن ناحية أخرى، أجرى لاعبو الزمالك مسحة كورونا الآن داخل مقر النادى بميت عقبة قبل السفر غدًا إلى قطر استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل والمحدد لها الجمعة بقطر.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل بقطر والتى يحصل بمقتضاها صاحب المركز الأول على مليون ونصف دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على مليون دولار.