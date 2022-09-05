شكرا لقرائتكم خبر عن "نداي" يتألق في التقسيمة الفنية للزمالك.. و"الوردي" يؤدي تدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السنغالي إبراهيما نداي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية التي خاضها الأبيض خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ووفقا للموقع الرسمى بالزمالك فقد خاض "نداي" التقسيمة الفنية وظهر بشكل طيب خطف الانظار، ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أدى المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الزمالك الجديد، تدريبات بدنية وفنية خاصة، برفقة بعض زملائه تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال، قبل أن يشارك في منتصف التقسيمة .

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل بقطر والتى يحصل بمقتضاها صاحب المركز الأول على مليون ونصف دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على مليون دولار .