شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يوقع للاتحاد السكندرى لمدة "موسمين" بعد تفعيل بند شرائه من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، منذ قليل، العقود الجديدة مع زعيم الثغر لمدة موسمين قادمين، بعدما فعّل نادي الاتحاد السكندرى بند شراء اللاعب من نادي بيراميدز الذي كان يملك حقوق بيع اللاعب بعد تسديد القيمة، وقام بإعارة ابراهيم حسن لزعيم الثغر منذ يناير الماضي.

وقال إبراهيم حسن: "لا أنسى أن الاتحاد السكندرى أعادنى للشهرة والنجومية من جديد، وأتمنى الحصول على بطولة مع سيد البلد".

وجمعت جلسة منذ قليل بين إبراهيم حسن ولجنة الكرة فى وجود محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، وفاجأ اللاعب الجميع بالتوقيع على بياض دون الدخول فى أى تفاصيل للعقد الذى يمتد لموسمين.