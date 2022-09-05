شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يوقع للاتحاد السكندرى لمدة "موسمين" بعد تفعيل بند شرائه من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقّع إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، منذ قليل، العقود الجديدة مع زعيم الثغر لمدة موسمين قادمين، بعدما فعّل نادي الاتحاد السكندرى بند شراء اللاعب من نادي بيراميدز الذي كان يملك حقوق بيع اللاعب بعد تسديد القيمة، وقام بإعارة ابراهيم حسن لزعيم الثغر منذ يناير الماضي.
وقال إبراهيم حسن: "لا أنسى أن الاتحاد السكندرى أعادنى للشهرة والنجومية من جديد، وأتمنى الحصول على بطولة مع سيد البلد".
وجمعت جلسة منذ قليل بين إبراهيم حسن ولجنة الكرة فى وجود محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، وفاجأ اللاعب الجميع بالتوقيع على بياض دون الدخول فى أى تفاصيل للعقد الذى يمتد لموسمين.
فى ذات الوقت اقترب مجلس إدارة الاتحاد السكندري من التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب سيمبا التنزانى والطائى السعودى سابقا، لتولى تدريب فريقه الكروى خلفًا لمحمد عمر الذى أعلن اعتذاره عن الاستمرار فى المهمة.
الصربي زوران مانولوفيتش الحاصل علي الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، من مواليد 21 يوليو 1962، والمدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني والمدرب السابق لأندية الطائي السعودي، شباب بليوزداد الجزائري، الوداد المغربي، الهلال السوداني، بيرميرو دي اوغستو الأنجولي، الأهلي البحريني، تروفينسي البرتغالي، كابسكورب الإنجولي، والطائي السعودي.