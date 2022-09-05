شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقود 15 لاعبة من فريق سيدات اليد بالنادي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح العوضي أن تجديد عقود لاعبات فريق سيدات كرة اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، للحفاظ على العناصر الأساسية، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وضمت قائمة اللاعبات كلاً من: إلهام عيد عبد الملك، وغادة حسام، وأمنية خالد مصطفى، ورنا محمد راضي، ودعاء حلمي شرف، ودينا خالد محمد، وأمينة عاطف، وسارة حسام، وليلي هيثم حماد، وشهد أحمد الشواربي، وليلة شريف عبد العزيز، وفرح حازم مرسي، وآلاء صابر فؤاد، ومنة الله سيد محمد، ورحمة محمد عبد السلام.

الاتحاد السكندري يقترب من الصربى زوران مانولوفيتش لقيادة سيد البلد

اقترب مجلس إدارة الاتحاد السكندري من التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مدرب سيمبا التنزانى والطائى السعودى الأسبق، لتولى تدريب فريقه الكروى خلفًا لمحمد عمر الذى أعلن اعتذاره عن الاستمرار فى المهمة. الصربي زوران مانولوفيتش الحاصل علي الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، من مواليد 21 يوليو 1962، والمدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني والمدرب السابق لأندية الطائي السعودي، شباب بليوزداد الجزائري، الوداد المغربي، الهلال السوداني، بيرميرو دي اوغستو الأنجولي، الأهلي البحريني، تروفينسي البرتغالي، كابسكورب الإنجولي، والطائي السعودي.

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