شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يدرس الموقف القانونى لرزاق سيسيه قبل إعلان انضمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو البنك الأهلى الموقف القانوني للاعب الإيفوارى رزاق سيسيه قبل إعلان انضمامه للفريق، وحسم الصفقة بصفة نهائية، وذلك لتجنب الأزمات مع الأندية التي لعب لها اللاعب السنوات الماضية وآخرها الزمالك.

وقام أيضا مسئولو البنك الاهلى بخضوع اللاعب رزاق سيسيه لكشف طبى شامل للاطمئنان عليه، وتحديد موقف اللاعب من الإصابات التي تعرض لها الموسم الماضى.

وعلى جانب آخر ينافس مسئولو فريق البنك الأهلى نظراءهم في المصرى البورسعيدى على ضم أحمد صبيحة، مدافع فريق مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

ويعد أحمد صبيحة من أفضل العناصر الذى ظهرت بفريق مصر المقاصة هذا الموسم، حيث شارك في 32 مباراة وتمكن من إحراز هدف.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.