شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن انتقال إيبوكا إلى سيراميكا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم نادى إنبى، انتقال جون إيبوكا مهاجم الفريق إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية، وأكد أبو الغيط أن إيبوكا انتقل إلى سيراميكا فى صفقة تبادلية تقضى برحيل أحمد أمين أوفا وجوزيف أتولى ومبلغ مالى إلى الفريق البترولى.

ويعد إيبوكا صاحب الـ 25 عامًا من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث لعب النيجيري في الموسم الحالي 33 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.