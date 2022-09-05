شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يجري تغييرات إدارية شاملة بعدة قرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، عدة تغييرات إدارية، وذلك في إطار خطة الإدارة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة الإدارية داخل النادي.



وجاءت قرارات مجلس إدارة النادي المصري أبرزها تعيين اللواء إيهاب الساعي، مديرًا تنفيذيًا واللواء حمدي عثمان، مديرًا لأمن النادي، وتشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للنادي،وجاءت القرارات كالتالى: تعيين اللواء إيهاب رجب محمود الساعي، مديرًا تنفيذيًا للنادي.

تعيين اللواء حمدي محمد أحمد عثمان، مديرًا لأمن النادي.

على أن يبدأ عملهما اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر.ثانيًا:

تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة الإدارية للنادي ووضع الضوابط الخاصة بشئون العاملين في ضوء الاحتياجات الفعلية للنادي من العاملين، على أن تتكون تلك اللجنة من:

المهندس عماد أحمد البرشة، عضو مجلس إدارة النادي.

محمد الفقي، أمين صندوق النادي.

اللواء محسن مصطفى شتا، مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية.

اللواء إيهاب رجب محمود الساعي، المدير التنفيذي للنادي.

اللواء حمدي محمد أحمد عثمان، مدير أمن النادي.

على أن يتم عرض التصور النهائي للهيكل الإداري للنادي على المكتب التنفيذي للمراجعة والاعتماد.