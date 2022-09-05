خاص.. شوقي غريب: لم يتحدث معي أحد عن المنتخب.. وإدارة المقاولون داعمة لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

علق شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، على الفترة الأخير في الدوري المصري قبل بقاء فريقه في الدوري، مؤكدًا على عدم حسمه للصفقات الجديدة.

وقال غريب في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعاقدي مع المقاولون العرب منذ أول يوم كان على أساس إذا استطاع المقاولون البقاء أو الهبوط أنا مستمر كمدير فني للفريق، وكنت لن أرحل حتى مع هبوط الفريق".

وأضاف: "حتى لا نصارع على الهبوط خلال الموسم القادم لابد من التحضير الجيد من البداية، وأتلقى دعم كبير من مجلس الإدارة وهو ما حدث أيضا مع كل المدربين السابقين، مجلس الإدارة لم يقصر مع أي مدير فني تولى مسؤولية النادي".

وأكمل: "عندما توليت مسؤولية المقاولون طلبت أن يأتي معي كل الجهاز الفني الذي عمل معي منذ 7 سنوات، ومجلس الإدارة وافق، وكان هذا بجانب الفريق المتواجد، والجميع قام بكل شىء حتى لا يهبط المقاولون".

وأردف: "لم أتحدث عن أي صفقة جديدة حتى الآن، ولا حتى الراحلين، أنا قمت بعمل معسكر 23 يوم لم يرجع أحد لمنزله، وكل مباراة لعبتها كانت بطريقة مختلفة عن الأخرىوالفريق كان متواجب معي بشدة".

وأشار: "خلال الساعات القادمة سأعلن عن كل شىء للموسم المقبل بعد عدة جلسات مع مجلس الإدارة للاتفاق على كل شىء"

وأكد: "من يقول هذا الكلام "عبيط" هو في حد عاقل يقول هذا الكلام، هو حسام وإبراهيم ممكن يقومو بهذا، ليس من شخصيتهم أبدًا"

واختتم: "لم يتحدث أحد مع على المنتخبات خلال الفترة الأخيرة وأنا عقدي ممتد لمدة موسمين قادمين مع المقاولون"