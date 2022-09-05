مصدر لمصراوي: الزمالك يقرر عدم التجديد لعمر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر، أن الزمالك قرر عدم تجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق، بناءً على وجهة نظر فنية.

وكان عقد عمر السعيد ينتهي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المنقضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "علاقة الزمالك بعمر السعيد انتهت، والفريق قرر عدم تجديد عقد اللاعب، بناءً على وجهة نظر فنية".

واختتم المصدر: "سيدرس عمر السعيد بعض العروض التي يمتلكها، بعد انتهاء علاقته بنادي الزمالك".

جدير بالذكر أن عمر السعيد شارك مع الزمالك في إجمالي 28 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أخرين.