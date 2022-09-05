مصدر لمصراوي: الأهلي يخطر محمد مغربي بقطع رحلته بالتشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - أستقر الأهلي، على قطع إعارة المدافع محمد مغربي المعار إلى نادي تيليتسه التشيكي، وعودته مرة أخرى من أجل الانضمام للفريق الأول بالنادي الأحمر.

محمد مغربي المولود في الـ 18 من أبريل لعام 2001 رحل إلى تبليتسه التشيكي في فبراير الماضي وقبل أن يكمل عامه الـ21 ليلعب في فريق الرديف للنادي الذي ينافس في الدوري الممتاز.

لعب مغربي مع الفريق الثاني لتبليتسه 11 مباراة سجل فيها هدف قبل أن يظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في الرابع عشر من مايو الماضي ضد نادي باردوبيس في ختام مباريات مرحلة تفادي الهبوط ولعب المباراة بأكلمها وخسرها فريقه بهدفين نظيفين.

واحتل تبليتسه المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري للموسم الماضي ليدخل حسب نظام البطولة في مباريات تفادي الهبوط حيث تلعب الفرق من المركز الـ11 وحتى الـ16 مباريات لتحديد الفرق التي تهبط لدوري الدرجة الثانية.

مغربي كانت اعارته ستمد حتى عام 2024، ولعب بشكل إجمالي مع النادي التشيكي 921 دقيقة مع الفريق الثاني و90 دقيقة مع الفريق الأول وحصل على إنذارين ولم يطرد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الفني قام بإخطار مغربي بقطع الإعارة والعودة للتواجد مع الفريق في المرحلة المقبلة.

الأهلي كان قد أعار مغربي ومحمد ياسر إلى نادي تيليتسه التشيكي لمدة عامين ونصف على سبيل الإعارة.

وشارك المدافع الشاب في كأس العالم للأندية الأخيرة مع الأهلي خلال البطولة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.