"مقابل أوفا وماساي ومبلغ مالي".. إنبي يعلن رحيل إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى عن رحيل اللاعب النيجري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لنادى إنبي.

وكان مصدر مطلع داخل نادي إنبي، كشف لمصراوي عن وجود اتفاق نهائي بين سيراميكا وإنبي على ضم جون إيبوكا لاعب الفريق البترولي، مع وجود بعض الصفقات الأخرى.

وأشار بيان إنبي إلى أن إيبوكا انتقل إلى سيراميكا فى صفقة تبادلية شملت إنضمام المهاجم أحمد أمين أوفا ولاعب الجناح جوزيف أتولي ماساي إلى نادي إنبي، بالإضافة لمبلغ مالى نظير إنتقال إيبوكا.

جدير بالذكر أن جون إيبوكا (25 عامًا) لعب 33 مباراة مع إنبي سجل 15 هدفًا وصنع خمسة أهداف حاسمة، في المقابل لعب "أوفا" 21 مباراة بالدوري سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.