أجويرو: هالاند قد يكسر لعنة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قام أحد أساطير مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، بتغيير موقفه تجاه النرويجي إيرلينج هالاند بعد أن قام بانتقاده عقب تمثيل السماوي في المباراة الرسمية الأولى، بمباراة الدرع الخيرية، التي فاز بها ليفربول قبيل انطلاقة الدوري الإنجليزي.

هالاند كان قد فشل باختباره الرسمي الأول بقميص مانشستر سيتي في أن يسجل أي هدف رغم وصوله لمرمى ليفربول في مناسبتين حقيقيتين، وحينها علق أجويرو على هذا الظهور قائلًا: "لقد اعتاد هالاند على ألمانيا، ظن أنه وحده، حتى وصل فان دايك وقال له (أهلًا بك في بريميرليج!)".

ليغير أجويرو موقفه بعد تألق هالاند الشديد، حيث سجل العملاق النرويجي عشرة أهداف في ست مباريات فقط بالدوري الإنجليزي، وقدم أداءً خياليًا مع فريقه الجديد، ليتحدث مهاجم الأرجنتين المخضرم قائلًا: "هالاند قدم أداءً ثابتًا في كل فريق لعب معه، لديه متوسط أهداف مهم جدًا في كل مباراة ويثبت الآن في سيتي أنه مهاجم ممتاز".

وأضاف: "إنه يجعلني سعيدًا جدًا لأنه يوفر ما يحتاجه الفريق، سيكون لدى سيتي مزيد من الفرص للذهاب إلى أبعد ما يمكن في مختلف البطولات، ويمكنه مساعدة الفريق في كسر لعنة الفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن هالاند انتقل من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، ونجح في إبهار متابعي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل "هاتريك" في مبارتين متتاليتين، فضلًا عن وصوله إلى 10 أهداف في ست مباريات، جعلته يتصدر قائمة الهدافين بالدوري الأقوى في العالم.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق إشبيلية الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.