تنس طاولة ..منتخب السيدات يتوج ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - توج منتخب السيدات ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت في الجزائر للمرة الـ 15 في تاريخه بعد فوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 .

وفازت البطلات، دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي بالمباراة النهائية في وجود زميلاتهما مريم الهضيبي والاء يحيى وبقيادة المدرب ماجد عاشور .

وحافظ منتخب مصر على البطولة للمرة السادسة على التوالي ولقبه الذي حققه أخر مرة في العام الماضي بعد فوزه الى منتخب نيجيريا 3-0 أيضاً بقيادة الثلاثي دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمنتخب السيدات لتنس الطاولة والجهاز الفني و مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور .