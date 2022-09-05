مبابي: الاحترام المتبادل هو أساس علاقتي بنيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد كيليان مبابي أن علاقته بالبرازيلي نيمار زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تقوم على الاحترام العميق، ولكن رغم ذلك فإنها قد تكون "ساخنة وباردة".

وسجل مبابي ونيمار سبعة أهداف لكل منهما، هذا الموسم ليحتلا المرتبة الثانية في قائمة الهدافين بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلف النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل عشرة أهداف مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن مبابي تعرض لانتقادات في وقت سابق من الموسم الحالي بسبب تصرفاته خلال الفوز على مونبلييه 5 /2، والتي تضمنت خلافا علنيا مع نيمار.

وقال مبابي اليوم الاثنين "إنه العام السادس لنا سويا، نيمار وأنا دائما ما حظينا بعلاقة جيدة مبنية على الاحترام".

وأضاف "واجهنا لحظات كانت الأمور أكثر برودة أو سخونة، لحظات كنا فيها أفضل أصدقاء، وأحيانا أخرى كنا نتحدث أقل، هكذا تسير علاقتنا".

وقال: "هناك أمور تحدث، لكن يجمعنا الكثير من الاحترام، أكن له الكثير من الاحترام كلاعب ولأهميته في فريقنا".

وختم مبابي بالقول "عندما يكون لديك لاعبان من أصحاب الشخصيات القوية، فهذا ليس بالشيء الذي يسير في خط مستقيم، ولكن هناك دائما احترام وكل هذه الأمور تصب في مصلحة باريس سان جيرمان".