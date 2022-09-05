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أوباميانج ينضم لقائمة تشيلسي في مستهل مشوار دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

انضم الجابوني الدولي بيير إيميريك اوباميانج إلى قائمة فريقه الجديد الإنجليزي خلال المواجهة أمام دينامو زغرب الكرواتي غدًا الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وانضم اوباميانج إلى صفوف تشيلسي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وانتقل اوباميانج إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعًا مع الفريق.

ولكن المهاجم الجابوني انضم لقائمة الـ23 لاعبًا التي أعلن عن توخيل اليوم الاثنين استعدادًا لمباراة الغد في كرواتيا، وقد يسجل ظهوره الأول مع الفريق رفقة الوافد الجديد دينيس زكريا.

وخرج نجولو كانتي وتياجو سيلفا من قائمة تشيلسي لمواجهة دينامو زغرب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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