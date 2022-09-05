هل غير الأهلي سياسته؟ بعد التفكير في فيجولي.. 10 "أحرار" على الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علاء

انتشرت العديد من التقارير التي تفيد بأن الأهلي فتح خطًا للتفاوض مع الجزائري سفيان فيجولي، الذي أصبح لاعبًا حرًا منذ يونيو الماضي، بعد عدم تجديد تعاقده مع فريق جالاتا سراي التركي.

وكانت الأنباء قد ربطت من قبل رغبة الأحمر في التعاقد مع السنغالي الدولي كيتا بالدي، لاعب انتر ميلان وموناكو الأسبق، قبل أن يتم انتقاله إلى سبارتك موسكو الروسي.

تفكير الأهلي في "محترف سوبر" فتح الباب لعدد من اللاعبين الذين لم يفلحوا في الالتحاق بأحد الأندية الأوروبية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي مطلع سبتمبر الجاري، وهو ما قد يجعل الأحمر يكرر تجربة وادي دجلة الذي نجح من قبل في التعاقد مع فلوران مالودا، أحد أساطير المنتخب الفرنسي.

ولعل اتجاه الأهلي الجديد، قد يجذب العديد من اللاعبين أصحاب الأصول الإفريقية بشكل خاص، للعودة لقارتهم الأم، والمشاركة مع الفريق الأحمر من أجل العودة مرة أخرى للملاعب الأوروبية.

ونستعرض خلال هذا التقرير، 10 لاعبين بدون ناد، قد يفكر في التعاقد معهم.

زكريا لبيض

لاعب فريق أياكس آمستردام، لم يجدد تعاقده مع ناديه، بعدما ابتعد عن المشاركة هذا الموسم مع عملاق الدوري الهولندي.

صاحب الـ29 عامًا، تبلغ قيمته السوقية 3 مليون يورو، ويمكن التعاقد معه دون مقابل نظرًا لكونه لاعبًا حرًا.

وسبق للمغربي الدولي ارتداء قمصان سبورتنج لشبونة وآيندهوفن وفولهام، ويجيد اللعب بكلتا القدمين، فضلًا عن إجادته اللعب في جميع مراكز الوسط والهجوم.

فوزي غلام

نجم نابولي والمنتخب الجزائري أصبح بدون ناد بعد انتهى تعاقده مع الفريق الإيطالي مطلع يوليو الماضي.

صاحب الـ31 عام، تبلغ قيمته السوقية 1.4 مليون يورو، وكان أعلى راتب حصل عليه هو 3 ملايين يورو، ولكن هذا الراتب قد يتم تخفيضه بنسبة كبيرة جدًا، بعد تخطي اللاعب سن الـ30، إضافة إلى ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية بعدما عانى من إصابات متكررة.

ويجيد غلام الذي كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى منذ موسمين، اللعب في جميع مراكز الجبهة اليسرى كجناح هجومي أو خلفي أو ظهير أيسر أيضًا.

مهدي عبيد

لم يجدد الجزائري الدولي تعاقده مع النصر الإماراتي، لينتهي تعاقده معهم مطلع سبتمبر الجاري.

وتبلغ قيمة مهدي 2 مليون يورو، ويجيد صاحب الـ19 مباراة دولية وهدف وحيد مع محاربي الصحراء، اللعب في مراكز الوسط (6 و 8 و 10).

سفير تايدر

لم يقم سفير بتجديد تعاقده مع فريق العين السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا منذ يونيو الماضي.

وكان الجزائري الدولي الذي يجيد اللعب في مراكز الوسط كصانع ألعاب ومتوسط ميدان دفاعي أيضًا، قد مثل عدد من الأندية الإيطالية الكبيرة مثل إنتر ميلان وبولونيا وساسولو، وساوثامبتون الإنجليزي أيضًا.

كريستيان أتسو

اللاعب الغاني الذي لم يجدد تعاقده مع الرائد السعودي، تبلغ قيمته السوقية حاليًا 700 ألف يورو.

وسبق لآتسو اللعب مع أندية نيوكاسل وتشيلسي وإيفرتون، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وخاض مع المنتخب الغاني 60 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف.

آكسيل زاجادو

مدافع فريق بروسيا دورتموند الألماني، أصبح بدون ناد منذ يوليو الماضي، حيث لم يفلح صاحب الـ23 عامًا في تقديم المردود المنتظر عندما شارك في 15 مباراة مع أسود فيستفاليا.

الفرنسي صاحب الأصول الإيفوارية، والذي اقترب من تمثل منتخب الأفيال، عانى من بعض الإصابات التي عطلت مسيرته، لكن على الرغم من قيمته السوقية المرتفعة، والتي تصل إلى 9 مليون يورو، إلا أن أعلى أجر تقاضاه اللاعب مع الفريق الألماني هو 230 ألف يورو في الموسم، وهو ما قد يجعل قدومه لقارته الأم واردًا للغاية حال التفكير في استقطابه.

فيني تريبوليت

المهاجم الكاميروني صاحب الأصول الفرنسية، لم يجدد تعاقده مع فريق نانسي الفرنسي، ليصبح بدون ناد منذ يوليو الماضي.

صاحب الـ23 عامًا، تبلغ قيمته السوقية 500 ألف يورو، ويجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم.

إبراهيما مباي

صاحب الـ28 عامًا، لم يجدد تعاقده مع فريق بولونيا الإيطالي، بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.

وكان السنغالي الدولي قد مثل أسود التيرانجا في 8 مباريات دولية، وسبق له ارتداء قميص انتر ميلان، الذي بدأ مسيرته معه بعدما تم تصعيده من فرق الناشئين بالنادي الإيطالي العريق.

مباي الذي تبلغ قيمته السوقية 700 ألف يورو، يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، فضلًا عن إجادته أيضًا اللعب بمركز الجناح الأيمن.

لومور أجبينينو

لاعب غاني آخر يجيد اللعب في مراكز الجهة اليسرى، لم يجدد تعاقده مع فريق آريس سالونيك اليوناني، وتبلغ قيمته التسويقية 700 ألف يورو.

ومثل لومور منتخب غانا في 13 مباراة دولية، فضلًا عن ارتداءه قمصان سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومايوركا الإسباني، وكان ضمن ناشئين فريق بورتو البرتغالي.

سوليمان دوكارا

مهاجم جيرسونسبور التركي، لم يقم بتجديد تعاقده مع فريقه الذي رحل إليه بعد تألقه بقميص الاتفاق السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا منذ مارس الماضي.

وسبق للموريتاني صاحب الأصول السنغالية، اللعب بقميص نادي ليدز يونايتد الإنجليزي وكاتانيا الإيطالي، وتبلغ قيمته السوقية 1.5 مليون يورو.