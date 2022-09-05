أتالانتا يواصل التألق ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل فريق أتالانتا انطلاقته المتميزة هذا الموسم واعتلى صدارة الدوري الإيطالي عقب تحقيقه الفوز على مستضيفه مونتسا بهدفين دون رد في إطار الجولة الخامسة من المسابقة.

وافتتح راسموس هويلوند التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 58 ثم أضاف مارلون مدافع مونتسا الهدف الثاني لفريق مدينة بيرغامو في الدقيقة 65.

واعتلى أتالانتا بذلك صدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، فيما استمر مونتسا في المركز الأخير بدون أي رصيد بعد أن تلقى خسارته الخامسة على التوالي.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل ساليرنيتانا مع ضيفه إمبولي (2-2).

وأحرز باسكوالي ماتزوكي (39) وبولايي ديا (61) هدفي ساليرنيتانا فيما أحرز مارتن ساتريانو (31) و سام لامرز (81) هدفي إمبولي.

وارتقى ساليرنيتانا إلى المركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط فيما أصبح رصيد إمبولي 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

(بي إن سبورت)