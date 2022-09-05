شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس واحدة من أبرز الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في محركات بحث جوجل العالمي من اجل معرفة الموعد والقنوات المفتوحة التي ستنقل تلك المواجهة في افتتاح مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس يوم غد الثلاثاء الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي سوف تلعب على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

ومن المُنتظر والمُقرر أن تنطلق فعاليات مباراة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البطولة الأوروبية.