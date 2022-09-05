شكرا لقرائتكم خبر تعثر النصر في الجولة الثانية تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال كل النسخ السابقة من دوري المحترفين غالبا ما يقلق النصراويون من مباراة الجولة الثانية، والتي تعتبر من أكثر الجولات التي تعثر فيها الفريق، حيث مني بالخسارة فيها في آخر ثلاث نسخ على التوالي، منها مرتان أمام التعاون والثالثة أمام الفيصلي.وخسر النصر ست مباريات وتعادل في 3 مباريات وحقق الفوز في 6 مواجهات، وذلك خلال النسخ الـ 15 لدوري المحترفين.
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