فرق تحشد قواها لإسقاط الهلال من عرش الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 6 فرق في دوري روشن السعودي في موسمه الحالي التي استطاعت تحقيق لقب بطولة الدوري التي يتسيدها فريق الهلال بـ18 بطولة وبثلاث بطولات متتالية سجلها في الأعوام الأخيرة ويبحث هذا الموسم عن اللقب الرابع على التوالي بحثا عن رقم قياسي بطولي سعودي جديد.

ومن خلال معطيات منافسات الجولتين الماضيتين لدوري روشن ومن خلال الاستعدادات المبكرة والأداء الفني فيها ظهرت فيه إمكانية أن يكون النصر والشباب والاتحاد أطرافا منافسة للهلال(الممنوع من التسجيل لفترتين من قبل مركز التحكيم الرياضي على خلفية قضية محمد كنو) في نيل اللقب ويدخل معهم فريق الفتح كفريق رابع لإسقاط العرش البطولي من الهلال بعد أن سجل حضوره الأول والتاريخي والبطولة الوحيدة في موسم (2012 ــ 2013)، فيما ظهر الاتفاق بصورة لا توحي أن الفريق سينافس على المراكز المتقدمة والبحث عن لقب بطل الدوري بمسماه الجديد بعد أن سجل غيابا طويلا عن اللقب حيث حققه مرتين في تاريخه وكان الأخير في موسم (1986 ـــ 1987).

عميد المدربين

ويعد فارس الدهناء الأكثر جوعا واشتيقا لبطولة الدوري التي غاب عنها 35 سنة وهو أكثر فريق محترف يغيب عن بطولة الدوري بعد أن نجح في تحقيقه برقم قياسي ودون خسارة كروية بقيادة عميد المدربين السعوديين خليل الزياني.

يليه في طول فترة الغياب فريق الاتحاد الذي كان قريبا للقب في الموسم الماضي قبل أن يعود الهلال من مسافة بعيدة ويقلص الفارق بينه وبين الاتحاد بـ 16 نقطة إلى تحقيق اللقب الـ 18، حيث بلغ 13 سنة بعد أن كانت آخر بطولة له في موسم(2008 ــ 2009).

وجاء الشباب ثالثا في طول مدة الغياب عن بطولة الدوري بـ 10 مواسم بعد أن استطاع تحقيق 6 ألقاب وبدأ ظاهرا هذا الموسم بأنه سيكون منافسا عنيدا لاعتلاء عرش الدوري وإبعاد أبرز المنافسين من خلال الأسماء الاحترافية التي استعان بها.

البعد الزمني

ويحل فريق الفتح رابعا في البعد الزمني بـ 9 مواسم عن بطولة الدوري التي حققها على يد التونسي فتحي الجبال بعد سنوات طوال قضاها في تدريب الفريق كانت ثمرته تحقيق اللقب لأول مرة في موسم(2012 ــ 2013) ويبدو من خلال الطريقة الأدائية والحضور الفني والذهني للفريق دخوله كطرف منافس بعد أن عانى الفريق في الموسم الماضي ولم يتضح مستقبله في الدوري إلا في آخر 4 مواجهات كروية.

أما فارس نجد(النصر) فقد ضخ ميزانية تاريخية لأجل استرداد اللقب الذي غاب عنه لـ 3 مواسم بميزانية مالية تقارب الـ( 550 مليون ريال) بعد أن عاد إليه في موسم(2018 ــ 2019) قبل أن يقضي 4 مواسم يبحث عن اللقب التاسع له، ومن خلال التعاقدات الفنية والاحترافية فالنصر يحاول أن يقص شريط الفارق بينه وبين منافسه التقليدي(الهلال) في الألفية الجديدة.

ومن خلال القراءة الأولية للجولتين الماضيتن للدوري يتضح خلوه من ظهور بطل «جديد» للصفقات الكبرى والمؤثرة التي أبرمتها أندية البطولات هذا الموسم.

الهلال في الصدارة

إلى ذلك انفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بفوزه على مضيفه الفتح (1/0)، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه، لوسيانو فييتو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11. ورفع الهلال رصيده بذلك إلى تسع نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة.

للمرة الأولى في تاريخه

ونجح الزعيم في إنهاء الجولات الثلاث الافتتاحية للدوري بشباك نظيفة، للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح الهلال النسخة الجديدة من الدوري بالفوز على الخليج والفيحاء، ثم واصل سطوته على الفتح بملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، محققا الفوز الحادي عشر على هذا الملعب مقابل خسارة وحيدة وتعادلين، وتعد هذه ثاني أعلى نسبة فوز للهلال خارج أرضه، بعد (الرائد).

وحقق الهلال فوزه رقم 21 على الفتح بدوري المحترفين، مقابل 3 تعادلات و3 خسائر. وللمرة الثانية على التوالي، تمكن الهلال من هزيمة دونيس والخروج بشباك نظيفة على ملعب الفتح، بعد مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي (3-0).

بطولات الدوري : آخر بطولة

الهلال 18 بطولة 2020 ــ 2021

النصر 9 بطولات 2018 ــ 2019

الفتح 1 بطولة 2012 ــ 2013

الشباب 6 بطولات 2011 ــ 2012

الاتحاد 8 بطولات 2008 ــ 2009

الاتفاق بطولتين 1986 ــ 1987